IMDb 6.2 / 10 from 106 users

Diterbitkan 15 September 1977

Oleh mamat

Sweetheart (1977)

Alfredo, jailed for theft and fraud, after having served the sentence discovers that his wife Adelina no longer wishes to live with him.

Pasquale Festa Campanile, Neri Parenti, Maria Pia Rocco

Johnny Dorelli, Agostina Belli, Enzo Cannavale, Lina Volonghi, Livia Cerini, Pina Cei, Mario Pilar, Carlo Bagno, Lidia Di Corato, Marilda Donà, Egidio Casolari, Guido Verdiani, Pietro Vial

tt0160108