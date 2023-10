IMDb 3.6 / 10 from 143 users

Diterbitkan 07 December 1977

Oleh mamat

Stop Fooling Around… Soldier! (1977)

At a French military outpost, a group of lackadaisical servicemen find plenty of time to make trouble, enjoy nature and pursue beautiful women.

Michel Gérard

Darry Cowl, Pierre Tornade, Stéphane Hillel, Robert Castel, Rémi Laurent, Michel Bonnet, Frédéric Duru, Angelika Hauff, Evelyne Kraft, Olivia Pascal, Erich Padalewski, Nina Sandt

tt0078018