IMDb 6.7 / 10 from 66 users

Diterbitkan 05 June 1989

Oleh LIN

Stolen Meeting (1989)

A mother released from a prison camp in Russia finds her son, but realises that reconciliation is impossible.

Leida Laius, Ly Pulk, Kalle Kadakas, Ivi Lorberg, Linda Umera

Maria Klenskaja, Andreas Kangur, Kaie Mihkelson, Lembit Peterson, Terje Pennie, Sulev Luik, Hilja Varem, Ita Ever, Ninel Järvson, Carmen Mikiver, Mihkel Smeljanski, Viire Valdma, Hilja Sepp, Helle-Reet Helenurm, Piret Päär, Kalle Kadakas, Siiri Sisask, Ada Lundver, Liis Bender, Klaudia Otjakovskaja, Vladimir Laptev, Igor Ivanov, Paul Poom, Mari Lill, Laine Mesikäpp, Leida Rammo, Hannes Kaljujärv

tt0134188