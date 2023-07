IMDb 7.7 / 10 from 51 users

Diterbitkan 25 June 1957

Oleh mamat

Stepbrothers (1957)

In a military family, an illegitimate son is brutalized by his brothers. A patriarchal, feudalistic household where dissent is forbidden is used to reveal the whole imperialist system that afflicted Japan between 1921 and 1946. Winner of the Crystal Globe at the Karlovy Vary Film Festival.

Miyoji Ieki

Kinuyo Tanaka, Rentaro Mikuni, Katsuo Nakamura, Hizuru Takachiho, Kôji Nanbara, Chōko Iida, Hiroshi Kondō, Shouichi Nishida, Tomo’o Nagai, Ton Shimada, Tatsuya Gashûin, Nakajirō Tomita, Shôhachi Uchikoshi, Takashi Sue, Natsue Shiga, Haruo Aizawa

tt0262478