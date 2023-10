IMDb 7.8 / 10 from 402 users

Speak Up (2017)

Raise the voice, speak eloquently, construct and argue a discourse. Tools so necessary in life as exciting to build. In Paris, the date of Eloquentia, an oratory contest where young people —not exactly privileged— will measure their strength, is approaching.

Ladj Ly, Stéphane de Freitas

Souleila Mahiddin, Eddy Moniot, Yacine Ait Khelifa, Leïla Alaouf, Ouanissa Bachraoui, Franck Bikpo, Thomas Dedessus Le Moutier, Houda Chnabri, Jeremy Diaz, Hanane El Mokhtar, Camélia Kheiredine, Thomas Luquet, Souleïla Mahiddin, Kristina Marcovic, Kiss Sainte-Rose, Elhadj Touré, Johan Youtchou, Bertrand Périer, Charles Haroche, Isabelle Chataignier, Alexandra Henry, Édouard Baer, Kery James, Leïla Bekhti, Loubaki Loussalat, Pierre Derycke

tt6481262