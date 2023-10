IMDb 3.3 / 10 from 2,071 users

Diterbitkan 01 November 1998

Oleh mamat

Sometimes They Come Back… for More (1998)

On a arctic circle radio shack, an ancient evil lurks, ready to strike at a psychologist, an army man and their collective forces.

Daniel Zelik Berk

Clayton Rohner, Faith Ford, Max Perlich, Damian Chapa, Jennifer O’Dell, Chase Masterson, Douglas Stoup

tt0171768