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Kualitas
WEBRip
Negara
France
Bintang film
Ahmed Sylla,
Amelle Chahbi,
Caroline Anglade,
Claudia Tagbo,
Cyril Hanouna,
Eric Judor,
Fabrice Eboué,
Fadily Camara,
Fary,
Frankie Wallach
Sutradara
Jean-Pascal Zadi,
John Wax
Genre
Comedy
IMDb
6.4/
10from
2,207users
Diterbitkan
08 July 2020
Oleh
mamat
Synopsis
Simply Black (2020)
A failed 40 year old comedian wants to organize the first Black protests in France but meeting with other French celebrities of the Black community will make it a whole new adventure.
Jean-Pascal Zadi, John Wax
Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Kareen Guiock, Eric Judor, Ramzy Bedia, JoeyStarr, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Ahmed Sylla, Stéfi Celma, Jonathan Cohen, Fadily Camara, Rachid Djaïdani, Melha Bedia, Amelle Chahbi, Soprano, Cyril Hanouna, Claudia Tagbo, Vikash Dhorasoo, Frankie Wallach
tt10426916