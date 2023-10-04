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Kualitas

WEBRip

Negara

France

Genre

Comedy

IMDb

6.4

/

10

from

2,207

users

Diterbitkan

08 July 2020

Oleh

mamat

Synopsis

Simply Black (2020)

A failed 40 year old comedian wants to organize the first Black protests in France but meeting with other French celebrities of the Black community will make it a whole new adventure.
Jean-Pascal Zadi, John Wax
Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Kareen Guiock, Eric Judor, Ramzy Bedia, JoeyStarr, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Ahmed Sylla, Stéfi Celma, Jonathan Cohen, Fadily Camara, Rachid Djaïdani, Melha Bedia, Amelle Chahbi, Soprano, Cyril Hanouna, Claudia Tagbo, Vikash Dhorasoo, Frankie Wallach

Diterbitkan

Oktober 4, 2023 1:42 pm

Durasi

21Cineplex Simply Black (2020)

Bioskop 21 Simply Black (2020)

Layar Kaca 21 Simply Black (2020)

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Nonton Film Simply Black (2020)

Nonton Movie Simply Black (2020)

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