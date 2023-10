IMDb 6.4 / 10 from 2,207 users

Diterbitkan 08 July 2020

Oleh mamat

Simply Black (2020)

A failed 40 year old comedian wants to organize the first Black protests in France but meeting with other French celebrities of the Black community will make it a whole new adventure.

Jean-Pascal Zadi, John Wax

Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Kareen Guiock, Eric Judor, Ramzy Bedia, JoeyStarr, Fabrice Eboué, Lucien Jean-Baptiste, Ahmed Sylla, Stéfi Celma, Jonathan Cohen, Fadily Camara, Rachid Djaïdani, Melha Bedia, Amelle Chahbi, Soprano, Cyril Hanouna, Claudia Tagbo, Vikash Dhorasoo, Frankie Wallach

tt10426916