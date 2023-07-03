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Kualitas
WEBRip
Negara
Hong Kong
Bintang film
Alan Mak,
Ann Hui,
Anthony Wong,
Chan Fai-Hung,
Chapman To,
Charlene Choi,
Chui Tien-You,
Eric Tsang,
Fiona Sit,
Fruit Chan
Sutradara
Chan Hing-Kai,
Patrick Leung Pak-Kin
Genre
Comedy
IMDb
5.3/
10from
271users
Diterbitkan
19 June 2007
Oleh
LIN
Synopsis
Simply Actors (2007)
When undercover cops start losing their lives to drug lords who blame their demise on “poor acting”, the Police Force counters by sending Hong Kong’s Finest to acting school.
Patrick Leung Pak-Kin, Chan Hing-Kai
Jim Chim Sui-Man, Charlene Choi, Anthony Wong, Eric Tsang, Chapman To, Sandra Ng Kwun-Yu, Sammy Leung, Ha Chun-Chau, Chan Fai-hung, Suk-Yee Chan, Raymond Wong Ho-yin, Josie Ho, Jo Kuk Cho-Lam, Leung Tin, Hui Siu-Hung, Lam Suet, Isabella Leong, Wong Yau-Nam, Ann Hui, Fruit Chan, Wilson Yip, Tony Ho, Vincent Kok, Chui Tien-You, Patrick Tam, Fiona Sit, Alan Mak, Michelle Ye, Kathy Yuen
tt1019919