IMDb 6.6 / 10 from 738 users

Diterbitkan 17 March 2023

Oleh LIN

Shin Kamen Rider (2023)

Hongo Takeshi awakens to discover he has been transformed into a grasshopper-hybrid cyborg. Becoming the Masked Rider, he must fight the mysterious evil organization SHOCKER to protect all of mankind.

Hideaki Anno, Ikki Todoroki, Katsuro Onoue, Keiya Tabuchi

Sosuke Ikematsu, Minami Hamabe, Tasuku Emoto, Mirai Moriyama, Nanase Nishino, Toru Tezuka, Nao Omori, Kanata Hongo, Masami Nagasawa, Tori Matsuzaka, Shinya Tsukamoto, Yutaka Takenouchi, Takumi Saitoh, Suzuki Matsuo, Toru Nakamura, Mikako Ichikawa, Ken Yasuda, Shuhei Uesugi

