IMDb 5.5 / 10 from 2,496 users

Diterbitkan 15 July 2022

Oleh mamat

She Will (2022)

Veronica, an aging film star, retreats to the Scottish countryside with her nurse Desi to recover from a double mastectomy. While there, mysterious forces give Veronica the power to enact revenge within her dreams.

Charlotte Colbert, Liam Shaw, Kirsty Auld, Zoe Smith, Louis Clark

Alice Krige, Kota Eberhardt, Malcolm McDowell, Rupert Everett, Amy Manson, John McCrea, Olwen Fouéré, Daniel Lapaine, Jonathan Aris, Kenneth Collard, Joanna Bacon, Jack Greenlees, Layla Burns, Apple Yang, Fiz Marcus, Catriona McNicoll, Stephen Adjei-Kyem, Andrew Steele, Renee Williams, Thomas Handling

tt9340916