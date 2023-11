IMDb 5.2 / 10 from 946 users

Shangri-La Suite (2016)

Karen and Jack met in a mental hospital and fell in love. They set out to follow what Jack thinks is his destiny: killing Elvis Presley.

Eddie O’Keefe

Emily Browning, Luke Grimes, Avan Jogia, Ashley Greene, Burt Reynolds, John Carroll Lynch, Ron Livingston, Tatanka Means, Paul Rae, Alyvia Alyn Lind, Kate Butler, Trevante Rhodes, Amanda Aday, Joseph Wise, Jade Pettyjohn, Echo Kellum, Reiley McClendon, Rob Zabrecky, Kate Krieger, Daniel Spink, Dillon Daniel Mutyaba, Kristen Kassinger, Sarah Noble Peck, Zoe Vance, Jasmin Radibratovic, Michael Cimino, Alan Tudyk

tt3014078