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Kualitas
WEBRip
Negara
Usa
Bintang film
Alan Tudyk,
Alyvia Alyn Lind,
Amanda Aday,
Ashley Greene,
Avan Jogia,
Burt Reynolds,
Daniel Spink,
Dillon Daniel Mutyaba,
Echo Kellum,
Emily Browning
Sutradara
Eddie Okeefe
IMDb
5.2/
10from
946users
Diterbitkan
28 October 2016
Oleh
mamat
Synopsis
Shangri-La Suite (2016)
Karen and Jack met in a mental hospital and fell in love. They set out to follow what Jack thinks is his destiny: killing Elvis Presley.
Eddie O’Keefe
Emily Browning, Luke Grimes, Avan Jogia, Ashley Greene, Burt Reynolds, John Carroll Lynch, Ron Livingston, Tatanka Means, Paul Rae, Alyvia Alyn Lind, Kate Butler, Trevante Rhodes, Amanda Aday, Joseph Wise, Jade Pettyjohn, Echo Kellum, Reiley McClendon, Rob Zabrecky, Kate Krieger, Daniel Spink, Dillon Daniel Mutyaba, Kristen Kassinger, Sarah Noble Peck, Zoe Vance, Jasmin Radibratovic, Michael Cimino, Alan Tudyk
tt3014078