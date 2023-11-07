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Kualitas

WEBRip

Negara

Usa

Sutradara

IMDb

5.2

/

10

from

946

users

Diterbitkan

28 October 2016

Oleh

mamat

Synopsis

Shangri-La Suite (2016)

Karen and Jack met in a mental hospital and fell in love. They set out to follow what Jack thinks is his destiny: killing Elvis Presley.
Eddie O’Keefe
Emily Browning, Luke Grimes, Avan Jogia, Ashley Greene, Burt Reynolds, John Carroll Lynch, Ron Livingston, Tatanka Means, Paul Rae, Alyvia Alyn Lind, Kate Butler, Trevante Rhodes, Amanda Aday, Joseph Wise, Jade Pettyjohn, Echo Kellum, Reiley McClendon, Rob Zabrecky, Kate Krieger, Daniel Spink, Dillon Daniel Mutyaba, Kristen Kassinger, Sarah Noble Peck, Zoe Vance, Jasmin Radibratovic, Michael Cimino, Alan Tudyk

Diterbitkan

November 8, 2023 5:28 am

Durasi

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