IMDb 6.9 / 10 from 911 users

Diterbitkan 20 December 2018

Oleh LIN

Seethakathi (2018)

A veteran theatre artist who lives for his art ‘enters’ the world of films. Can the film industry hold on to his inimitable artistry?

Balaji Tharaneetharan

Vijay Sethupathi, Remya Nambeesan, Gayathrie Shankar, J. Mahendran, Ram, Archana, Mouli, Parvatii Nair, Karunakaran, Rajkumar, Bagavathi Perumal, Sunil Reddy, K. E. Gnanavelraja, G. M. Sundar, Bharathiraja

tt8011324