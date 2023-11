IMDb 6.4 / 10 from 3,550 users

Diterbitkan 30 September 2003

Oleh LIN

Scooby-Doo! and the Monster of Mexico (2003)

A friend of Fred’s, Alejo Otero, invites the Scooby gang to Veracruz, Mexico. There they find a monster, El Chupacabra, terrorizing the town.

Scott Jeralds

Frank Welker, Casey Kasem, Heather North, Nicole Jaffe, Candi Milo, Maria Canals-Barrera, Jesse Borrego, Brandon Gonzales, Castulo Guerra, Benito Martinez, Darlene Mendoza, Rita Moreno, Allyse Rivera, Casey Sandino, Eddie Santiago, Rip Taylor, Michael Forest

tt0369903