IMDb 6.2 / 10 from 4,163 users

Sapphire Blue (2014)

Gwen has just discovered, that she’s the final member of the secret time-traveling Circle of Twelve. Now she has to juggle with constant trips to the past, her relationships with Gideon and figuring out dark secrets surrounding the Circle.

Felix Fuchssteiner, Katharina Schöde

Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Josefine Preuß, Florian Bartholomäi, Peter Simonischek, Rolf Kanies, Rufus Beck, Laura Berlin, Kostja Ullmann, Katharina Thalbach, Veronica Ferres, Sandra Borgmann, Rüdiger Vogler, Jennifer Lotsi, Johannes von Matuschka, Karl Knaup, Oscar Ortega Sánchez, Lion Wasczyk, Bastian Trost, Justine del Corte, Chiara Schoras, Johannes Silberschneider, Christine Zart, David Baalcke, Karl Walter Sprungala, Menyhért René Balog-Dutombé, Sandra Borgmann, Tilla Kratochwil, Friederike Rhein, Christine Rollar, Tim Vetter, Alister Mazzotti

tt3260022