IMDb 5.8 / 10 from 67 users

Diterbitkan 27 February 2020

Oleh LIN

Riki Rhino (2020)

Riki, a young Sumatran rhino, lost his horn, which was stolen by a hunter. Riki goes on an adventure with Beni and gets horns with a hidden power.

Erwin Budiono

Hamish Daud, Ge Pamungkas, Zack Lee, Mo Sidik, Chrismanto Eka Prastio, Aurelie Hermansyah, Arsy Hermansyah, Mikhaela Lee, Ridwan Kamil

tt11710070