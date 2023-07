IMDb 5.9 / 10 from 10,002 users

Diterbitkan 29 July 2022

Oleh mamat

Resurrection (2022)

A woman’s carefully constructed life is upended when an unwelcome shadow from her past returns, forcing her to confront the monster she’s evaded for two decades.

Andrew Semans, Kyle Wright, Kyle Wright, Michael Kefeyalew, Eric LaFranchi, John Wayne Marshall

Rebecca Hall, Tim Roth, Grace Kaufman, Michael Esper, Angela Wong Carbone, Winsome Brown, Josh Drennen, Rosemary Howard, Jaime Zevallos, Patrick Klein, Bradley Lewis, Rocco Palmieri, Oliver Comstock Reynolds, Zarra Kaahn, Jackson Finnegan, Owen Johnson

tt11540726