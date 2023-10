IMDb 8.2 / 10 from 1,051 users

Diterbitkan 08 September 2023

Oleh LIN

Red Sandal Wood (2023)

Prabha , a boxer and an aspiring police officer from North Madras, goes to Renigunta looking for his Girlfriend’s missing brother, only to gets entangled in Red Sandalwood smuggling and unravels the scandal regarding the same in the forest of Andhra Pradesh.

Guru Ramaanujam

Vetri, Diya Mayurikha, Kabali Vishwanth, Ramachandra Raju, M. S. Bhaskar, Vinod Sagar, Ganesh Venkatraman, G. Marimuthu, Ravi Venkatraman, Janaki Jayaraman, Mimmo, Charles Vinoth

tt15716828