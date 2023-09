IMDb 3.4 / 10 from 489 users

Diterbitkan 23 March 2013

Oleh mamat

Rape Zombie: Lust of the Dead 2 (2013)

A strange virus turns 90% of the world population into Lust eating Zombies. However, in Akihabara, Japan, some males were found to be uninfected. These men team up with the Zombies to go after the flesh and blood of surviving young women to fill their lust. The women survivors must fight to survive in an apocalyptic Japan.

Naoyuki Tomomatsu, Jirō Ishikawa

Alice Ozawa, Asami, Saya Kobayashi, Yui Aikawa, Ren Miyamura, Yoriko Takimoto, Yôko Satomi, Maki Aoyama, Iona, Futsuki, Riri Kōda, Moe Sakura, Riko Matsui, Ami Onizuka, Miho Wakabayashi, Tomoaki Sandan, Takeshi Nakazawa, Yûya Takayama, Naoyuki Tomomatsu, Hiroshi Fujita, Atsushi Tsuda, Yutaka Ikejima, Hiroyuki Kaneko, Hayato Abe, Noda Eiji, Kohei Enowaki, Tomoyuki Hirota, Tetsuya Kumakawa, Hideaki Kurata, Yûichirô Satô, Yasushi Takahashi, Kamewari Tomoki, Ryôta Tsuruga, Waita Uziga

tt2604704