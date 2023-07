IMDb 5 / 10 from 379 users

01 July 2020

Oleh LIN

Pirates Down the Street (2020)

When a pirate family’s arrival shakes up a coastal town, the kids next door offer to help them blend in and fight a bitter rival.

Pim van Hoeve

Tygo Gernandt, Egbert Jan Weeber, Samuel Reurekas, Sarah Janneh, Matti Stooker, Celeste Holsheimer, David Lucieer, Nyncke Beekhuyzen, Bert Hana, Sytske van der Ster, Peter van Heeringen, Dylan Haegens, Hans Doodkorte

tt10727214