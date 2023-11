IMDb 6.8 / 10 from 5,425 users

Pippi in the South Seas (1970)

Pippi Longstocking, accompanied by friends Tommy and Annika, adventures on the South Seas to search for her father, who has been kidnapped by pirates.

Olle Hellbom

Inger Nilsson, Pär Sundberg, Maria Persson, Beppe Wolgers, Martin Ljung, Jarl Borssén, Alfred Schieske, Wolfgang Völz, Nikolaus Schilling, Staffan Hallerstam, Fredrik Ohlsson, Öllegård Wellton, Tor Isedal, Håkan Serner, Thor Heyerdahl

