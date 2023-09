IMDb 6.9 / 10 from 399 users

Diterbitkan 05 December 1939

Personal Column (1939)

To try solving the strange disappearances of 11 young Parisian women, the police obtain the services of Adrienne Charpentier, friend of the latest missing person.

Robert Siodmak

Maurice Chevalier, Marie Déa, André Brunot, Jean Témerson, Erich von Stroheim, Jacques Varennes, Pierre Renoir, Henri Bry, Mady Berry, Milly Mathis, Madeleine Geoffroy, Pierre Magnier, André Numès, Jean Brochard, Rognoni, Robert Seller, André Nicolle, Liliane Lesaffre

tt0031800