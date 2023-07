IMDb 6.9 / 10 from 4,685 users

Diterbitkan 08 October 2021

Oleh LIN

Outlaws (2021)

Introverted Girona student Nacho meets two delinquents from the city’s Chinatown and gets caught up in a summer onslaught of burglaries and hold ups that will change his life.

Daniel Monzón, Carles Valero

Marcos Ruiz, Begoña Vargas, Chechu Salgado, Pep Tosar, Xavier Martín, Daniel Ibáñez, Guillermo Lasheras, Cintia García, Jorge Aparicio, Víctor Manuel Pajares, Carlos Oviedo, Catalina Sopelana, Xavi Sáez, Carlos Serrano, Santiago Molero, Ainhoa Santamaría, Elisabet Casanovas, Pep Cruz, Estefanía de los Santos, Mabel del Pozo, Nina Pomodoro, Paula Waymore, Anna Caterina, Krishna Salleras, Eulàlia Ballart, Guillem Albasanz, Oriol Cervera, Rafa Valls, Marc Balaguer, Marisa Duaso, Jordi Collet, Pau Serra, Roger Sahuquillo, Joel Ávila, Annabel Totusaus, Carles Bigorra, Arnau Casanovas, Chus Leiva, Enrique Martínez, Jéssica Ross, Enric Ases, Joan Serrats, Ángeles Díaz, Carolina Montoya, Carlos Vicente, Armand Villén, Óscar Morell, Eric Balbàs, Jordi Gràcia, Toni Ramírez, Javier Beltrán

tt11892272