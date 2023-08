IMDb 6 / 10 from 974 users

Diterbitkan 05 November 2021

Oleh LIN

Out of Sync (2021)

In the latest from director Juanjo Giménez, a sound designer must rethink her career and life when her vision and hearing fall out of sync.

Juanjo Giménez Peña, Héctor Rodríguez

Marta Nieto, Miki Esparbé, Luisa Merelas, Fran Lareu, Francisco Reyes, Julius Cotter, Cris Iglesias, Iria Parada, Carmen Méndez

tt13276160