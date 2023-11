IMDb 6.4 / 10 from 6,896 users

Diterbitkan 16 January 1966

Oleh mamat

Our Man Flint (1966)

When scientists use eco-terrorism to impose their will on the world by affecting extremes in the weather, Intelligence Chief Cramden calls in top agent Derek Flint.

Daniel Mann

James Coburn, Lee J. Cobb, Gila Golan, Edward Mulhare, Benson Fong, Shelby Grant, Sigrid Valdis, Gianna Serra, Helen Funai, Michael St. Clair, Rhys Williams, Russ Conway, Ena Hartman, Bill Walker, Peter Brocco, Fred Aldrich, Leon Alton, George Blagoi, James Brolin, Robert Gunner, Totty Ames, Herbert Lytton, Harry Carter, Jack Gordon, Chuck Hicks, Lou Krugman, Alberto Morin, Ron Nyman

