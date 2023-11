IMDb 6.8 / 10 from 2,033 users

Diterbitkan 03 March 2007

Oleh mamat

One Piece: The Desert Princess and the Pirates: Adventure in Alabasta (2007)

A re-telling of the Alabaster Arc from One Piece (TV). Luffy and his crew come to rescue a land in the midst of a civil war, due to a powerful devil fruit user.

Takahiro Imamura, Tatsuya Nagamine, Hiroyuki Satou, Makoto Sonoda

Mayumi Tanaka, Kazuya Nakai, Akemi Okamura, Kappei Yamaguchi, Hiroaki Hirata, Ikue Otani, Misa Watanabe, Ryuuzaburou Ootomo, Yuriko Yamaguchi, Hiroaki Hirata, Takeshi Kusao, Iemasa Kayumi, Kenji Nojima, Kihachirō Uemura, Kazuki Yao, Tetsu Inada, Uko Tachibana, Mami Kingetsu, Takeshi Aono, Masaaki Tsukada, Kappei Yamaguchi, Tomoko Naka, Keiichi Sonobe, Junko Noda, Ai Kawashima, Eiji Takemoto, Kêsuke, Naomi Shindo, Masaya Takatsuka

