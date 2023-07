IMDb 6.2 / 10 from 1,308 users

Diterbitkan 02 December 2011

Oleh mamat

One Day More (2011)

Giacomo is a 40-year-old man who works for a big company in Milan. To avoid working on weekends, he lies about having a girlfriend whose character he creates based upon a girl he sees every morning.

Massimo Venier, Marcella Libonati

Fabio Volo, Isabella Ragonese, Camilla Filippi, Pietro Ragusa, Irene Ferri, Roberto Citran, Lino Toffolo, Luciana Littizzetto, Stefania Sandrelli, Hassani Shapi, Jack Perry, Stella Pecollo, Valeria Bilello, Paolo Bessegato, Roberta Rovelli, Anna Stante, Daniela Dimuro, Nick Nicolosi, Franco Ghibaudi, David Fierro, Roberto Basilico

tt1815753