IMDb 3.4 / 10 from 198 users

Diterbitkan 08 September 1982

Oleh LIN

On n’est pas sorti de l’auberge (1982)

It’s about a couple owning a small hotel who are trying to sell it.

Max Pécas

Jean Lefebvre, Bernadette Lafont, Georges Beller, Corinne Lahaye, Olivia Dutron, Henri Guybet, Yves Massard, Ticky Holgado, Pierre Doris, Marco Perrin, Katia Tchenko, Arlette Didier, Jackie Sardou, Max Pécas, Jean-Marie Vauclin, Bernard Cazassus, Pierre Étaix, Sandra Julien

tt0234384