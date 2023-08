IMDb 0 / 10 from 0 users

Diterbitkan N/A

Oleh mamat

Of Snails and Men (2012)

One worker in a bankrupt factory finds an unusual solution to save his co-workers from unemployment. If it doesn’t work the factory will be privatized and sold to a French company planning to convert the plant into a snail cannery. Only 300 of the 3000 workers will keep their jobs.

Tudor Giurgiu

Andi Vasluianu, Monica Bârlădeanu, Nicodim Ungureanu, Andreea Bibiri, Dorel Vișan, Valeria Seciu, Jean-François Stévenin, Robinson Stévenin, Ovidiu Crișan, Alina Berzunțeanu, Albert Dima, Ion Grosu, Liliana Ghiță, Clara Vodă, Alin Panc, Sebastian Lupu, Gavril Pătru, Cătălin Cucu, Emilian Oprea, Ciprian Mistreanu, Constantin Florescu, Petre Constantin, Iulian Niculae, Paul Ionescu, Marcel Horobet, Constantin Bărbulescu, Nicolae Nastasia, Gabriel Gheorghe, Cătălin Grigoraș, Mioara Tomescu, Elena Negreanu, Andreea Bârsan, Virgil Aioanei, Marius Cordos, Toma Cuzin, Doru Presecan, Vlad Jipa, Sorin Misiriantu, Mihai Dorobanțu, Sebastian Marina, Adrian Matioc, Paul Radu, Eugen Matei Lumezianu, Paula Niculiță, Maria Radu, Iulia Marcov, Ana-Maria Oglindă, Monica Midvichi, Oana Stamata, Dragoș Gărdescu, Daniela Gafton, Beatrice Bălașa, Dan Lupu, Simona Cuciurianu, Mara Dumitrescu, Ramona Sârbu, Alexandru Ghelbașu, Mihai Chirilov, Claudia Susanu

tt2078586