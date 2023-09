IMDb 6.9 / 10 from 479 users

Diterbitkan 24 September 2022

Oleh LIN

Narcosis (2022)

A woman and her two young children struggle for answers and shared closure after their husband and father, a professional cave diver, doesn’t return from an expedition.

Martijn de Jong

Thekla Reuten, Fedja van Huêt, Sepp Ritsema, Lola van Zoggel, Vincent van der Valk, Janni Goslinga, Harpert Michielsen, Tine Joustra, Hannah van Lunteren, Nola Frensdorf, Bo Tarenskeen, Truus te Selle, Steven Hooi, Rochelle Deekman, Rosetta Roos Drenth, Casper Gimbrère, Evalinde Lammers, Hylke van Sprundel, Joop Wittermans, Sara Luna Zoric

