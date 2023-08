IMDb 6.8 / 10 from 126 users

Diterbitkan 19 May 2023

Oleh LIN

Moon Garden (2023)

A comatose five-year-old girl journeys through a dark industrial dreamscape, following her mother’s voice on a transistor radio to find her way back to consciousness.

Ryan Stevens Harris

Augie Duke, Brionne Davis, Haven Lee Harris, Morgana Ignis, Maria Olsen, Timothy Lee DePriest, Phillip E. Walker, Emily Meister, Angelica Ulloa, Téa Mckay, Joel Pelletier, Wolfgang Meyer, Will Sexton, Kevin James Barry, Rachael Wagner, Colleen Harris

tt18561446