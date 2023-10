IMDb 6.9 / 10 from 5,330 users

Diterbitkan 06 December 2001

Oleh LIN

Miss Minoes (2001)

A cat who turns into a young woman helps a journalist protect their town from a factory boss with an evil plan.

Vincent Bal

Carice van Houten, Theo Maassen, Jack Wouterse, Pierre Bokma, Olga Zuiderhoek, Hans Kesting, Sarah Bannier, Marisa van Eyle, Kees Hulst, Lineke Rijxman, Bas Teeken, Bianca Krijgsman, Plien van Bennekom, Wim Van den Heuvel, Joep Onderdelinden, Annet Malherbe, Loes Luca, Kim van Kooten, Katja Schuurman, Frits Lambrechts, Paul Haenen, Hans Teeuwen, Wim T. Schippers

tt0279231