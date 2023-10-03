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Kualitas

BluRay

Negara

Russia

IMDb

5.3

/

10

from

2,300

users

Diterbitkan

25 October 2017

Oleh

LIN

Synopsis

Mathilde (2017)

The love story of the famous ballet dancer Mathilde Kschessinska and Tsar Nicholas II of Russia.
Alexey Uchitel, Konstantin Sukharkov, Ilya Uchitel
Michalina Olszańska, Lars Eidinger, Luise Wolfram, Danila Kozlovsky, Ingeborga Dapkūnaitė, Sergey Garmash, Evgeny Mironov, Grigoriy Dobrygin, Galina Tyunina, Vitaliy Kovalenko, Vitaly Kishchenko, Thomas Ostermeier, Sarah Stern, Irina Lerman, Yang Ge, Aleksandra Serebryakova, Konstantin Zheldin, Roman Chaliapin, Olesya Smirnova-Martsinkevich, Roman Alexeev, Sergey Malyugov, Stepan Pivkin, Ekaterina Dar, Kirill Andreev, Sergey Korenkov, Alina Humenuk, Eduard Orlov, Denis Shlenkov, Aleksandr Udaltsov, Lyudmila Grigorash, Mikhail Samochko

Diterbitkan

Oktober 3, 2023 1:37 pm

Durasi

21Cineplex Mathilde (2017)

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