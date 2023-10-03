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Kualitas
BluRay
Negara
Russia
Bintang film
Aleksandr Udaltsov,
Aleksandra Serebryakova,
Alina Humenuk,
Danila Kozlovsky,
Denis Shlenkov,
Eduard Orlov,
Ekaterina Dar,
Evgeny Mironov,
Galina Tyunina,
Grigoriy Dobrygin
IMDb
5.3/
10from
2,300users
Diterbitkan
25 October 2017
Oleh
LIN
Synopsis
Mathilde (2017)
The love story of the famous ballet dancer Mathilde Kschessinska and Tsar Nicholas II of Russia.
Alexey Uchitel, Konstantin Sukharkov, Ilya Uchitel
Michalina Olszańska, Lars Eidinger, Luise Wolfram, Danila Kozlovsky, Ingeborga Dapkūnaitė, Sergey Garmash, Evgeny Mironov, Grigoriy Dobrygin, Galina Tyunina, Vitaliy Kovalenko, Vitaly Kishchenko, Thomas Ostermeier, Sarah Stern, Irina Lerman, Yang Ge, Aleksandra Serebryakova, Konstantin Zheldin, Roman Chaliapin, Olesya Smirnova-Martsinkevich, Roman Alexeev, Sergey Malyugov, Stepan Pivkin, Ekaterina Dar, Kirill Andreev, Sergey Korenkov, Alina Humenuk, Eduard Orlov, Denis Shlenkov, Aleksandr Udaltsov, Lyudmila Grigorash, Mikhail Samochko
tt4419196