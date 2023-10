IMDb 6.5 / 10 from 555 users

Diterbitkan 22 July 1933

Oleh mamat

Mary Stevens, M.D. (1933)

A woman doctor decides to have a baby without benefit of marriage.

Lloyd Bacon, Chuck Hansen

Kay Francis, Lyle Talbot, Glenda Farrell, Thelma Todd, Harold Huber, Una O’Connor, Charles C. Wilson, Hobart Cavanaugh, George Cooper, John Marston, Christian Rub, Walter Walker, Joseph E. Bernard, André Cheron, Cora Sue Collins, Edward Gargan, Chuck Hamilton, Theresa Harris, Grace Hayle, Ann Hovey, Lloyd Ingraham, Milton Kibbee, Wilfred Lucas, Wallace MacDonald, Reginald Mason, Sidney Miller, Harry Myers, Henry Otho, Inez Palange, Lee Phelps, Constantine Romanoff, Harry Seymour, Jane Withers

tt0024307