IMDb 7.5 / 10 from 1,896 users

Diterbitkan 10 August 2014

Oleh mamat

Marie’s Story (2014)

Marie Heurtin is born both blind and deaf. Sister Marguerette wins her trust and teaches her how to express herself.

Jean-Pierre Améris

Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Laure Duthilleul, Martine Gautier, Sonia Laroze, Patricia Legrand, Christophe Tourrette, Gilles Treton, Noémie Bianco, Eline De Lorenzi

tt3132714