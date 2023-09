IMDb 6.5 / 10 from 1,109 users

Diterbitkan 07 December 2013

Oleh mamat

Lupin the Third vs. Detective Conan: The Movie (2013)

Conan Edogawa sets out to apprehend Lupin the Third, the suspect of stealing a jewel called Cherry Sapphire. (A sequel to the TV special Lupin the Third vs. Detective Conan, 2009.)

Hajime Kamegaki, Hideaki Ooba, Susumu Nishizawa, Naoki Hishikawa

Kanichi Kurita, Minami Takayama, Kappei Yamaguchi, Wakana Yamazaki, Kiyoshi Kobayashi, Rikiya Koyama, Megumi Hayashibara, Daisuke Namikawa, Miyuki Sawashiro, Koichi Yamadera, Chafurin, Ikue Otani, Yukiko Iwai, Naoko Matsui, Iemasa Kayumi, Kenichi Ogata, Wataru Takagi, Kazuhiko Inoue, Atsuko Yuya, Miyuki Ichijou, Unsho Ishizuka, Rie Tanaka, Yuu Sugimoto, Natsuna Watanabe, Miyu Irino, Hikaru Midorikawa, Tetsuo Kanao, Seiyo Uchino

tt3335192