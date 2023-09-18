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Kualitas

WEBRip

Negara

Turkey

Genre

Drama

IMDb

7.0

/

10

from

2,954

users

Diterbitkan

19 November 2021

Oleh

LIN

Synopsis

Love Me Instead (2021)

Accompanied by a ward, a prisoner travels to his hometown to reconnect with his daughter and make amends, but a tragic truth mars his journey.
Mehmet Ada Öztekin
Sarp Akkaya, Aleyna Özgeçen, Ercan Kesal, Ushan Çakır, Songül Öden, Füsun Demirel, Güner Özkul, Kaan Altay Köprülü, Doğukan Polat, Sinan Arslan

Diterbitkan

September 18, 2023 3:31 pm

Durasi

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