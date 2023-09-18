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Kualitas
WEBRip
Negara
Turkey
Bintang film
Aleyna Özgeçen,
Dogukan Polat,
Ercan Kesal,
Füsun Demirel,
Güner Özkul,
Kaan Altay Köprülü,
Sarp Akkaya,
Sinan Arslan,
Songül Öden,
Ushan Çakır
Sutradara
Mehmet Ada Öztekin
Genre
Drama
IMDb
7.0/
10from
2,954users
Diterbitkan
19 November 2021
Oleh
LIN
Synopsis
Love Me Instead (2021)
Accompanied by a ward, a prisoner travels to his hometown to reconnect with his daughter and make amends, but a tragic truth mars his journey.
Mehmet Ada Öztekin
Sarp Akkaya, Aleyna Özgeçen, Ercan Kesal, Ushan Çakır, Songül Öden, Füsun Demirel, Güner Özkul, Kaan Altay Köprülü, Doğukan Polat, Sinan Arslan
tt13161356