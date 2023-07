IMDb 6.1 / 10 from 78 users

Love Marry Kill (2023)

After her friend’s mysterious death, Jordan returns to her hometown of New Orleans where she gets caught up in past relationships and a deadly web of secrets and deception.

Trey Haley

Monique Coleman, Skyh Alvester Black, Milly Figuereo, Lodric D. Collins, Princess Elmore, Brandon Sutton, Jim Gleason, Tyra Barabino, Santo Panzarella, Gralen Bryant Banks, Zebretta, Betsy Borrego, Elaine Courrege, Charlie Courrege, Sylvia Grace Crim, Suzette Lange

