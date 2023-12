IMDb 5.0 / 10 from 184 users

Diterbitkan 26 April 2013

Oleh mamat

Love Is Not What It Used to Be (2013)

Alex comes across Lucias life, two youngsters who start discovering each other, the escape velocity will determine their future.Paz y Jorge see how their relationship is fading and they don’t know what to do, hyperbola, whose bodi…

Gabriel Ochoa

Alberto San Juan, Blanca Romero, Nicolás Coronado, Aida Folch, Carlos Álvarez-Nóvoa, Petra Martínez, Jose Coronado

tt2544864