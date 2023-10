IMDb 6.7 / 10 from 3,545 users

Diterbitkan 03 September 1980

Oleh mamat

Loulou (1980)

Nelly, a restless young woman abandons her bourgeois friends and a steady relationship for the unemployed wild, leather-clad bad boy Loulou, whose charms include focusing his energy into sex.

Maurice Pialat, Patrick Grandperret, Cyril Collard, Pierre Wallon, Dominique Bonnaud

Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Guy Marchand, Humbert Balsan, Christian Boucher, Bernard Tronczak, Frédérique Cerbonnet, Jacqueline Dufranne, Willy Safar, Agnès Rosier, Patricia Coulet, Jean-Claude Meilland, Patrick Playez, Gérald Garnier, Catherine De Guirchitch, Jean Van Herzeele, Patrick Poivey, Xavier Saint-Macary

tt0081076