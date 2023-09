IMDb 6.2 / 10 from 1,172 users

Life Is a Bed of Roses (1983)

In this whimsical fable, Resnais deftly interweaves three story lines: the creation of an early-20th-century utopia; romantic high jinks at a school conference; and a fantasy sparked by F/X pioneer Georges Méliès.

Alain Resnais

Vittorio Gassman, Ruggero Raimondi, Fanny Ardant, Geraldine Chaplin, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Robert Manuel, Martine Kelly, Samson Fainsilber, Véronique Silver, André Dussollier, Guillaume Boisseau, Sabine Thomas, Bernard-Pierre Donnadieu, Rodolphe Schacher, Jean-Claude Arnaud, Lucienne Hamon, Jean-Louis Richard, Hélène Patarot, Flavie Ducorps, Jean-Claude Corbel, Jean-Michel Dupuis, Michel Muller, Philippe Laudenbach, Cathy Berberian, Marc Adjadj, Nelly Alard, Tony Ammirati, Sébastien Angebault, Jérôme Anger, Michel Batilliet, Francine Bergé, Jean-Noël Bert, Tomasz Bialkowski, Patricia Bilal, Charlotte Bonnet, Bérangère Bonvoisin, Valérie Bousquet, Michel Brinquier, Linda Bruno, Robert Cantarella, Catherine Cauwet, Elisabeth Chailloux, Pierre Charras, Raphaëline Chauvière, Eve Cotton, Jean Crubelier, Yann Dedet, Garrick Dowhen, Jean-Pierre Dravel, Valérie Dréville, Nicolas Dumayet, Michelle Dumon, Jean-Marie Duprez, Thierry Ferrer, Serge Feuillard, Eric Franklin, Pierre Frano, Marie Gascon, François-Eric Gendron, Philippe Besson

