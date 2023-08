IMDb 6.8 / 10 from 681 users

Le vie del Signore sono finite (1987)

Set in Italy during the 1920s, a barber is in a wheelchair because of a psychosomatic illness after he lost the woman he loves.

Massimo Troisi, Giorgio Basile, Francesca Ghiotto

Massimo Troisi, Jo Champa, Marco Messeri, Massimo Bonetti, Enzo Cannavale, Clelia Rondinella, Carola Stagnaro, Franco Pistoni, Giovanni Febraro, Giulio Massimini, Giovanni Tamberi, Eleonora Di Mario, Anna Orso, Fiamma Verges, Massimo Abbate

