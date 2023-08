IMDb 6.3 / 10 from 3,255 users

Diterbitkan 09 July 2021

Oleh mamat

Last Summer (2021)

During summer vacation in a beachside town, 16-year-old Deniz seeks the affection of his childhood crush and navigates a love triangle.

Ozan Açıktan

Ece Çeşmioğlu, Fatih Berk Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel, Kubilay Tunçer, Denizhan Akbaba, Eray Ertüren, Eren Ören, Ozan Kaya Oktu, Sümeyye Aydoğan

tt13067004