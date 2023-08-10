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Kualitas
WEBRip
Negara
Turkey
Bintang film
Aslıhan Malbora,
Denizhan Akbaba,
Ece Çeşmioğlu,
Eray Ertüren,
Eren Ören,
Fatih Berk Şahin,
Halit Özgür Sarı,
Kubilay Tunçer,
Ozan Kaya Oktu,
Sümeyye Aydoğan
Sutradara
Ozan Açıktan
IMDb
6.3/
10from
3,255users
Diterbitkan
09 July 2021
Oleh
mamat
Synopsis
Last Summer (2021)
During summer vacation in a beachside town, 16-year-old Deniz seeks the affection of his childhood crush and navigates a love triangle.
Ozan Açıktan
Ece Çeşmioğlu, Fatih Berk Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel, Kubilay Tunçer, Denizhan Akbaba, Eray Ertüren, Eren Ören, Ozan Kaya Oktu, Sümeyye Aydoğan
tt13067004