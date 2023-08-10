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Kualitas

WEBRip

Negara

Turkey

IMDb

6.3

/

10

from

3,255

users

Diterbitkan

09 July 2021

Oleh

mamat

Synopsis

Last Summer (2021)

During summer vacation in a beachside town, 16-year-old Deniz seeks the affection of his childhood crush and navigates a love triangle.
Ozan Açıktan
Ece Çeşmioğlu, Fatih Berk Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel, Kubilay Tunçer, Denizhan Akbaba, Eray Ertüren, Eren Ören, Ozan Kaya Oktu, Sümeyye Aydoğan

Diterbitkan

Agustus 10, 2023 9:51 pm

Durasi

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