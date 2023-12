IMDb 6.9 / 10 from 132 users

Last Five Days (1982)

At Gestapo head quarters a young woman establishes a relationship with another inmate. This young woman is Sophie Scholl who tells the story of her life and of her resistance movement′s courageous fight against Hitler′s Nazi regime.

Percy Adlon

Lena Stolze, Irm Hermann, Michael Cornelius, Willi Spindler, Hans Hirschmüller, Philip Arp, Joachim Bernhard, Hans Stadlbauer, Gert Burkard, Ossi Eckmüller

