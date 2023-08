IMDb 5.7 / 10 from 319 users

Diterbitkan 16 April 1931

Oleh mamat

Ladies’ Man (1931)

A society gigolo goes after a rich mother and her daughter, but tries to find true happiness with his girlfriend, who is neither rich nor in “society.”

Lothar Mendes

William Powell, Kay Francis, Carole Lombard, Gilbert Emery, Olive Tell, Martin Burton, Frank Atkinson, Maude Turner Gordon, Hooper Atchley, Richard Cramer, Edward Hearn, Lothar Mendes, William H. O’Brien, Frank O’Connor, Lee Phelps, Clarence Wilson, Wilbur Mack, Bess Flowers, John Holland

tt0022043