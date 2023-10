IMDb 6.7 / 10 from 4,427 users

Killer 2 (1999)

Jurek Kiler (see the prequel to this movie, “Kiler”) has become a VIP – sponsoring the Polish government, playing tennis with the President, and stuff. He must oversee a transfer of a substantial amount of gold. However, in his past activities, he has made enemies. Mighty ones. And thus Jurek Kiler’s next adventure begins as he has to face attempts at kidnapping, assassinations, and problems in his love life…

Juliusz Machulski

Cezary Pazura, Janusz Rewiński, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura, Jolanta Fraszyńska, Jan Englert, Krzysztof Kiersznowski, Marek Kondrat, Peter J. Lucas, Jerzy Stuhr, Andrzej Grabarczyk, Gabriela Kownacka, Jan Machulski, Olaf Lubaszenko, Stefan Friedmann, Michał Milowicz, Marcin Dorociński, Franciszek Trzeciak, Fernando Villagomez, Andrzej Blumenfeld, Szymon Majewski, Zdzisław Ambroziak, Witold Pyrkosz, Zbigniew Korepta, Mariusz Pilawski, Marian Glinka, Andrzej Zaborski, Edyta Łukaszewicz-Lisowska, Olaf Eysmont, Janusz Onufrowicz, Jacek Jarzyna, Sebastian Konrad, Babiker Artoli, Paweł Wilczak, Sylwester Maciejewski, Joanna Janikowska-Samojłowicz, Rafał Ozyra, Jerzy Koziński, Tomasz Tomaszewski, Stanisław Orzędała, Leszek Blautenberg, Jan Hryniak, Juliusz Machulski, Julian Mere, Jan Krzysztof Szczygieł, Piotr Zelt

