IMDb 7.5 / 10 from 7,361 users

Killer (1997)

An innocent cab driver is mistaken for a contract killer and imprisoned. Soon, he is sprung by a mob boss who needs “Killer” for a few more jobs.

Juliusz Machulski

Cezary Pazura, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura, Janusz Rewiński, Jan Englert, Marek Kondrat, Jerzy Stuhr, Krzysztof Kiersznowski, Jan Machulski, Alex Murphy, Sławomir Sulej, Piotr Wawrzyńczak, Sławomir Orzechowski, Szymon Majewski, Paweł Deląg, Marcin Figurski, Maciej Kozłowski, Władysław Komar, Lech Dyblik, Olaf Lubaszenko, Paweł Wawrzecki, Mirosław Zbrojewicz, Joanna Janikowska-Samojłowicz, Kamila Paszke, Paweł Nowisz, Przemysław Predygier, Sławomir Pacek, Filip Przybylski, Michał Borowski, Zbigniew Korepta, Małgorzata Drozd, Jolanta Rzaczkiewicz, Janusz Chlebowski, Ryszard Francman, Cezary Żak, Katarzyna Łopaciuk, Jacek Jarzyna, Olaf Eysmont, Ryszard Janikowski, Jerzy Celiński, Jacek Ryniewicz, Piotr Zelt, Julian Mere, Krzysztof Fus, Robert Brzeziński, Józef Stefański, Mariusz Jakus, Luis Andres Duenas Flores

tt0127626