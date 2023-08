IMDb 6.4 / 10 from 1,415 users

In Old Oklahoma (1943)

Cowboy Dan Somers and oilman Jim “Hunk” Gardner compete for oil lease rights on Indian land in Oklahoma, as well as for the favors of schoolteacher Cathy Allen.

Albert S. Rogell

John Wayne, Martha Scott, Albert Dekker, George ‘Gabby’ Hayes, Marjorie Rambeau, Dale Evans, Grant Withers, Sidney Blackmer, Paul Fix, Cecil Cunningham, Irving Bacon, Byron Foulger, Anne O’Neal, Richard Graham, Will Wright, Charles Arnt, Edward Gargan, Arthur Loft, Harry Shannon, Emmett Vogan

