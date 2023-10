IMDb 8.2 / 10 from 11,905 users

Diterbitkan 05 December 1962

Oleh LIN

Il Sorpasso (1962)

Roberto, a shy law student in Rome, meets Bruno, a forty-year-old exuberant, capricious man, who takes him for a drive through the Roman and Tuscany countries in the summer. When their journey starts to blend into their daily lives though, the pair’s newfound friendship is tested.

Dino Risi, Guglielmo Ambrosi, Renato Rizzuto

Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak, Claudio Gora, Luciana Angiolillo, Linda Sini, Franca Polesello, Bruna Simionato, Lilly Darelli, Mila Stanić, Nando Angelini, Edda Ferronao, Luigi Zerbinati, John Francis Lane, Annette Stroyberg, Jacques Stany, Paola Gassman, Aldo Gianni

tt0056512