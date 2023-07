IMDb 7.2 / 10 from 18,564 users

Il Divo (2008)

Italy, early ’90s. Calm, clever and inscrutable, politician Giulio Andreotti has been synonymous with power for decades. He has survived everything: electoral battles, terrorist massacres, loss of friends, slanderous accusations; but now certain repentant mobsters implicate him in the crimes of Cosa Nostra.

Paolo Sorrentino, Davide Bertoni

