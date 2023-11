IMDb 6.1 / 10 from 492 users

Diterbitkan 17 April 1969

Oleh mamat

I See Naked (1969)

Seven sketches including the title sketch “I See Naked” in which a fashion editor begins to see naked women everywhere he goes.

Dino Risi, Rita Agostini, Renato Rizzuto, Adriano Incrocci

Nino Manfredi, Sylva Koscina, Enrico Maria Salerno, Nerina Montagnani, Véronique Vendell, Guido Spadea, Daniela Giordano, Umberto D’Orsi, Marcello Prando, Luca Sportelli, Lisa Halvorsen, John Karlsen, Jacques Stany, Jimmy il Fenomeno, Lia Tanzi, Bruno Boschetti

tt0080084